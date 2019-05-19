З лютого 2019 року на Львівщині спостерігається стала тенденція зростання надходжень до соціальних фондів єдиного внеску Суспільство | 16-05-2019, 12:43 0 131 В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що на Львівщині спостерігається стала тенденція зростання надходжень єдиного внеску. Вже третій місяць поспіль у 2019 році надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування перевищують 1 млрд. гривень.

Так, у квітні 2019 року надійшло 1134,8 млн.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 234,8 млн. грн., або на 26,1 відс. більше, ніж у квітні 2018 року. У січні 2019 року надійшло 872,5 млн. грн., у лютому 2019 року ‒ 1000,9 млн. грн., у березні ‒ 1012,7 млн.грн. єдиного внеску.

З початку року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 4020,8 млн. грн., що на 765,3 млн. грн., або на 23,5 відс. більше, ніж у січні-квітні 2018 року.

Слід нагадати роботодавцям, що через недотримання трудового законодавства місцеві бюджети недоотримують доходи, також не надходять належні суми єдиного внеску до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Завдяки легальному працевлаштуванню забезпечуються соціальні гарантії у разі втрати працездатності, право на відпустку, на субсидії, а у майбутньому – на гідне пенсійне забезпечення.