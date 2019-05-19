Львівська міська рада вкотре застерігає: вчора чадним газом отруїлися двоє людей Суспільство | 16-05-2019, 12:39 0 126 Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 15 та 16 травня у Львові трапилось ще два випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали чоловік та дівчинка. Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям!



Так, 15 травня близько 22.55 год. у квартирі на вул. Театральній, 7 (Галицький район) отруївся чадним газом чоловік, 1983 року народження. Його доправили в обласну клінічну лікарню. Квартира обладнана газовою колонкою. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила постачання газу до квартири. Обставини події встановлюють.



Також 16 травня близько 00.39 год. у квартирі на вул. Кордуби, 2б 7 (Личаківський район) отруїлася чадним газом дівчинка, 2013 року народження. Її доправили в міську дитячу клінічну лікарню. Квартира обладнана ПГ-4, кахельною пічкою та газовою колонкою. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила постачання газу до вкартири. Обставини події встановлюють.



Фахівці наголошують, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.



Загалом з початку року у Львові трапилось уже 37 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 80 людей (з них 25 дітей) з яких 8 — загинули!