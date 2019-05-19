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"Самопоміч" голосуватиме лише за одну дату інаугурації

Суспільство | 16-05-2019, 09:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 119 119    
Фракції партії "Самопоміч" у Верховній Раді підтримає проект постанови щодо інаугурації Володимира Зеленського 19 травня.

Про це повідомив лідер партії і мер Львова Андрій Садовий у Twitter у четвер вранці.

"Підтримаємо проект постанови з датою інаугурації 19 травня, яку запропонував президент" – окреслив він позицію "Самопомочі" з приводу голосувань 16 травня.

"Самопоміч" не буде голосувати за постанови з іншими датами (якщо жодна з них не проходить, дату повинен визначити спікер парламенту)", – заявив Садовий.

Він наголосив: "Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення – зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему "відкритих списків".

"Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори", – вважає Садовий.
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