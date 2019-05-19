Посол ЄС: Київ не використав 8 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу Суспільство | 16-05-2019, 09:43 0 108 Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що Україна не використала 8 млрд євро допомоги, які були виділені ЄС.

"ЄС виділяє значні суми Україні на підтримку реформ, однак ці гроші не завжди використовуються якомога краще. Потрібно розуміти той факт, що велика частина цих коштів, які виділяються, взагалі не використовується з цілої низки причин",- сказав він на конференції EU: Future Simple or Future Indefinite, організованій Європейською бізнес-асоціацією.



За його словами, основною причиною є відсутність якісної інституціональної спроможності, а для прискорення процесу потрібно "тиснути" на місцеву владу.



"Ми порахували, що зараз не використано 8 млрд євро, які були надані ЄС... Перш ніж просити додаткових грошей, витратьте спочатку ті, які доступні",- додав він.