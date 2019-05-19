З початку року завдяки вжитим заходам на Львівщині погашено понад 135 млн грн податкових боргів

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: неділя, 19/05/2019 Євробачення-2019: перемога Нідерландів та Сердючка з Мадонною...>> Львів ділиться досвідом залучення інвестицій і співпраці з міжнародними організаціями...>> Місто привітало й відзначило науковців з нагоди Дня науки...>> З нагоди Міжнародного дня музеїв відбулося нагородження дипломами та подяками кращих працівників музейних закладів міста Львова...>> Дві нелегальні АЗС виявлено у Сокальському районі Львівської області...>> На вихідних буде змінено рух трамваїв № 1, 2 та 9, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт на вул. Підвальній...>> Закарпатською митницею ДФС видано 3684 сертифікатів EUR.1...>> Місто дозволило ТОВ «АВЕ Львів» ще 30 днів користуватись перевантажувальною станцією на вул. Північній...>> Львівська міська рада посилить роботу щодо протидії гральному бізнесу та розповсюдженню азартних ігор...>> Місто надасть пільгові довготермінові кредити молодим сім’ям на придбання житла...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Першочергово потрібно передбачити додаткові кошти на обладнання для відділень невідкладної допомоги — від цього залежить життя», — Володимир Зуб...
 >>> 
«Пріоритетом програми „Львів-2020“ було визначено облаштування спортивної інфраструктури біля усіх шкіл міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Ми підписуємо меморандум щодо отримання коштів для 100 електробусів-тролейбусів, також важливо дуже швидко провести реконструкцію вул. Шевченка», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Лікарю-анестезіологу винесли вирок на Сколівщині за смерть пацієнта...
17-05-2019, 12:00  >>> 
Жінці, яка завдала співмешканцю смертельного удару ножем, загрожує 10 років в'язниці...
15-05-2019, 13:02  >>> 
Львів’янин перебуватиме під вартою за побиття до смерті товариша...
14-05-2019, 12:27  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 

З початку року завдяки вжитим заходам на Львівщині погашено понад 135 млн грн податкових боргів

Суспільство | 15-05-2019, 16:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 186 186    
Cтаном на 01.05.2019 сума податкового боргу до Зведеного бюджету суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Головному управлінні ДФС у Львівській області, склала 3451,2 млн. гривень.
З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням погашення податкового боргу Головного управління ДФС у Львівській області та відокремленими управліннями ГУ ДФС у Львівській області вжито ряд заходів, в тому числі:
- описано майна в податкову заставу на суму 345,2 млн.гривень;
- направлено 45 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 37,1 млн.грн., судами задоволено 5 позовів на суму 5,7 млн.грн., стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 21,7 млн.гривень.
В результаті цих та інших заходів протягом січня-квітня 2019 року погашено 135,2 млн. грн. податкових боргів, в тому числі:
- живими коштами – 103,8 млн. грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).
- шляхом списання боргу – 31,4 млн. грн. (за рахунок ліквідації підприємств-банкрутів та списання безнадійного боргу, стосовно якого минув строк давності).
Найбільшими боржниками щодо несплати податків, які перебувають на обліку в ГУ ДФС у Львівській області, до Зведеного бюджету України станом на 01.05.2019 року та заборгованість яких в загальній сумі боргу складає 65,5 відс., є: ПАТ "УКРНАФТА"*(ЄДРПОУ 135390; сума боргу ‒ 869 366,3 тис. грн.), ЗАТ "ЗКТ" (ЄДРПОУ 32483661; сума боргу ‒ 460 369,6 тис. грн.), ПАТ "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 35879807; сума боргу ‒ 194 340,9 тис. грн.), ПАТ "ШАХТА "НАДІЯ"(ЄДРПОУ 178175; сума боргу ‒ 147 196,7 тис. грн.), ДП "ЛЬВІВВУГІЛЛЯ"*( ЄДРПОУ 32323256; сума боргу ‒ 112 228,4 тис. грн.), ВАТ "ПАСАВТОПРОМ" (ЄДРПОУ 5808787; сума боргу ‒ 88 389,3 тис. грн.), ПРАТ "УЗВБ"( ЄДРПОУ 177158; сума боргу ‒ 45 672,9 тис. грн.), ПП"ЛЬВІВ- МЕТАЛБУД" (ЄДРПОУ 32053687; сума боргу ‒ 45 171,8 тис. грн.), ТЗОВ "УНІВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНІКА" (ЄДРПОУ 37349178; сума боргу ‒ 45 130,5 тис. грн.), ТОВ "ДП РІТЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40967910; сума боргу ‒ 39 533,0 тис. грн.), ТОВ "УСХ БУД" (ЄДРПОУ 37633980; сума боргу ‒ 32 860,7 тис. грн.), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУРАК КОНСТРАКШН" (ЄДРПОУ 39143848; сума боргу ‒ 24 228,3 тис. грн.), ПАТ "УНІКОМБАНК"( ЄДРПОУ 26287625; сума боргу ‒ 22 473,0 тис. грн.), ТОВ "АСТОК-ІНВЕСТ"(ЄДРПОУ 14083774; сума боргу ‒ 22 322,6 тис. грн.), ПОГ "СОЛОМІЯ" ЛООВГО "УСІ"( ЄДРПОУ 36316644; сума боргу ‒ 20 585,5 тис. грн.), ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШАХТА "ЗАРІЧНА" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛЬВІВВУГІЛЛЯ" (ЄДРПОУ 26360210; сума боргу ‒ 19 506,0 тис. грн.), "ІНТЕРНАФТОГАЗБУД" (ЄДРПОУ 31031086), ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗА УТРИМАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДСД ВІД 04.01.2001 З ДП НАК "НАДРА УКРАЇНИ "ЗАХІДУКРГЕОЛОГІЯ"* (ЄДРПОУ 580310462; сума боргу ‒ 18 996,4 тис. грн.), ПТП МП ФІРМА "ЕДЕЛЬВЕЙС" (ЄДРПОУ 13808034; сума боргу ‒ 17 458,0 тис. грн.), ПП "НЕТ-СТРОЙ" (ЄДРПОУ 36836460; сума боргу ‒ 17 145,5 тис. грн.), ВАТ СКБ "ДНІСТЕР" (ЄДРПОУ 19159542; сума боргу ‒ 16 523,5 тис. грн.).
З інформацією щодо всіх суб’єктів господарювання Львівської області, які мають податковий борг, можна ознайомитись в розділі «Переліки» підрозділі «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» офіційного порталу ДФС України
   Новини по темі: Суспільство
Закарпатською митницею ДФС видано 3684 сертифікатів EUR.1...
17-05-2019, 15:11  >>> 
Сьогодні зі Львова до Унева вирушила молодіжна піша проща...
17-05-2019, 15:06  >>> 
Синоптики застерігають про туман та грозу на завтра...
17-05-2019, 14:48  >>> 
Податкова знижка за договорами страхування...
17-05-2019, 14:36  >>> 
Городоцька прокуратура домоглася скасування протиправного рішення міськради щодо батьківської плати за харчування дітей у садках...
17-05-2019, 12:01  >>> 
НА ЛЬВІВЩИНІ ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ ІНСТРУКТОРИ –ПРИКОРДОННИКИ З ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ...
17-05-2019, 11:59  >>> 
Закарпатським підприємствам про чистий прибуток та ставки відрахування платежу у 2019 році...
17-05-2019, 11:56  >>> 
   АктуальноАктуально
Євробачення-2019: перемога Нідерландів та Сердючка з Мадонною...
19-05-2019, 12:19  >>> 
Рада нарешті визначилася з датою інавгурації Зеленського...
17-05-2019, 09:17  >>> 
Коломойський подав 5 нових позовів проти НБУ — ЗМІ...
26-04-2019, 10:17  >>> 
   ПолітикаПолітика
Порошенко створив оргкомітет для інаугурації Зеленського...
17-05-2019, 09:34  >>> 
Суд в США ухвалив розсекретити частини доповіді спецпрокурора Мюллера...
17-05-2019, 09:29  >>> 
Суд в СШКомітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про підтримку України...
17-05-2019, 09:28  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Курс валют: гривня зміцнилася до долара, але знизилася до євро...
17-05-2019, 09:31  >>> 
Актуальні питання щодо оподаткування доходу нерезидента –юридичної особи від продажу акцій...
16-05-2019, 10:27  >>> 
Курс валют: гривня суттєво знизилася до долара та євро...
16-05-2019, 09:41  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Закарпатською митницею ДФС видано 3684 сертифікатів EUR.1...
17-05-2019, 15:11  >>> 
Сьогодні зі Львова до Унева вирушила молодіжна піша проща...
17-05-2019, 15:06  >>> 
Синоптики застерігають про туман та грозу на завтра...
17-05-2019, 14:48  >>> 
   ВладаВлада
Мер номінуватиме на посади заступників міського голови Сергія Бабака, Ірину Маруняк та Галину Слічну...
15-05-2019, 13:10  >>> 
Олег Синютка зустрівся із Головою Консультативної місії ЄС в Україні Кястутісом Ланчінскасом...
14-05-2019, 14:59  >>> 
Антикорупційному суду обрали голову...
07-05-2019, 20:52  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:19 Євробачення-2019: перемога Нідерландів та Сердючка з Мадонною
20:01 Львів ділиться досвідом залучення інвестицій і співпраці з міжнародними організаціями
19:59 Місто привітало й відзначило науковців з нагоди Дня науки
19:58 З нагоди Міжнародного дня музеїв відбулося нагородження дипломами та подяками кращих працівників музейних закладів міста Львова
19:55 Дві нелегальні АЗС виявлено у Сокальському районі Львівської області
19:53 На вихідних буде змінено рух трамваїв № 1, 2 та 9, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт на вул. Підвальній
15:11 Закарпатською митницею ДФС видано 3684 сертифікатів EUR.1
15:10 Місто дозволило ТОВ «АВЕ Львів» ще 30 днів користуватись перевантажувальною станцією на вул. Північній
15:09 Львівська міська рада посилить роботу щодо протидії гральному бізнесу та розповсюдженню азартних ігор
15:08 Місто надасть пільгові довготермінові кредити молодим сім’ям на придбання житла

   Анонси
Усіх, хто хоче брати участь у 4th Molokiya Lviv Half Marathon, запрошують перевірити свої сили на Long Training...
17-05-2019, 20:03  >>> 
У Львові презентували третій етап Run Ukraine League 2019 — 4th Molokiya Lviv Half Marathon...
17-05-2019, 12:14  >>> 
В рамках Майстерні міста у неділю на Сихові відбудеться Екофест...
17-05-2019, 12:12  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования