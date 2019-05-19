Адмінкомісія розглянула 11 порушень, вчинених фізичними особами в будинках-пам'ятках архітектури: на порушників накладено штрафи Суспільство | 15-05-2019, 13:06 0 108 Сьогодні під час засідання адміністративної комісії, створеної при виконавчому комітеті ЛМР щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини, було розглянуто 11 протоколів, складених на фізичних осіб, які у своїх квартирах провели заміну дерев’яних вікон/балконних дверей на пластикові. Також голова комісії Андрій Москаленко озвучив, що сьогодні відбудеться примусове приведення до відповідності кольористики фасаду будинку на вул. Шолом-Алейхема, 18.



Зокрема, адміністративна комісія наклала максимальний штраф у розмірі 1700 грн на власників квартир в будинках на вул. Лепкого, 6, 10, вул. Костюшки, 6, вул. Гребінки, 6, 8, 9, вул. Стефаника, 11.



Також голова комісії Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку, повідомив, що сьогодні відбудеться примусове приведення до відповідності кольористики фасаду будинку на вул. Шолом-Алейхема, 18.



«Власник приміщень на першому поверсі будинку на вул. Шолом Алейхема, 18 здійснив клаптикове фарбування фасаду — пофарбував фасад на першому поверсі у синій колір. Йому скерували попередження про перефарбування фасаду. Якщо сьогодні до 12.30 год власник не вчинить жодних дій для вирішення цієї ситуації, то приведення кольористики фасаду у відповідність буде здійснено силами Галицької районної адміністрації», — розповів Андрій Москаленко.



Нагадаємо, 2 березня 2018 року виконавчий комітет ЛМР затвердив рішення «Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті ЛМР».



Склад адміністративної комісії:



А. Москаленко — заступник міського голови з питань розвитку, голова комісії;



І. Маруняк — директор департаменту житлового господарства та інфраструктури, заступник голови комісії;



О. Хандин — начальник відділу охорони та використання об’єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища, відповідальний секретар комісії.



Члени комісії:



Г. Пайонкевич — директор юридичного департаменту;



Л. Онищенко-Швець — начальник управління охорони історичного середовища;



А. Зозуля — голова Галицької районної адміністрації;



І. Джурик — голова Залізничної районної адміністрації;



І. Лозинський — голова Личаківської районної адміністрації;



Г. Гладяк — голова Сихівської районної адміністрації;



О. Тимчишин — голова Франківської районної адміністрації;



Н. Банах — голова Шевченківської районної адміністрації.



Адміністративна комісія розглядає винятково адміністративні спори про адмінправопорушення законодавства про охорону історичної спадщини, а саме — справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 92 Кодексом України про адміністративні правопорушення.