Звірка даних для нарахування фізичним особам земельному податку проводиться за заявою платника Суспільство | 15-05-2019, 12:56 0 85 Відповідно до пункту 287.2 статті 287 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

Нормами ПКУ закріплено право фізичних осіб - платників земельного податку звернутись з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних, що стали підставою для визначення розміру податкових зобов'язань.

Звернувшись до Центрів обслуговування платників Головного управління ДФС у Закарпатській області громадяни мають право провести звірку щодо:

- розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючого органу та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування тощо), контролюючий орган проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення, у такому випадку, вважається скасованим (відкликаним).

Нагадуємо, що нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

