Прикордонники у взаємодії з румунськими колегами затримали партію тютюнових виробів та двох осіб у гідрокостюмах Суспільство | 15-05-2019, 12:42 0 96

Спробі незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів запобігли учора військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону у взаємодії з румунськими прикордонниками.

Прикордонники відділу «Ділове» отримали від своїх румунських колег інформацію про виявлення ознак протиправної діяльності поблизу річки Тиса, якою пролягає українсько-румунський кордон. До місця ймовірного правопорушення негайно висунулась група реагування.

У результаті спільних пошукових заходів прикордонники виявили 12 пакунків сигарет та затримали двох громадян України одягнених у гідрокостюми. Молодики під час затримання чинили опір, тому окрім протоколу про адмінправопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП на затриманих осіб склали матеріали, передбачені ст. 185-10 КУпАП.

За рішенням суду їм призначено адміністративне стягнення у вигляді 13 та 15 діб арешту.

