Завтра у Львові стартує воркшоп «Львів молодіжний — що варто зробити?» Суспільство | 15-05-2019, 10:44 0 110

Вже завтра, 16 травня, у стінах Tech StartUp School (вул. Академіка Колесcи, 2) стартує молодіжний воркшоп «Львів молодіжний — що варто зробити?». Захід, що спрямований на формування молодіжної політики міста, в рамках святкування Дня Європи в Україні, триватиме до 17 травня. Результат роботи 18 травня буде представлено громадськості.

В межах проведення заходу з 16 травня чотири робочих групи по 10 осіб під керівництвом лідерів та експертів працюватимуть за наступними темами: політика з питань спорту, відпочинку та асоціативного життя; міське середовище і житлові умови, житлова політика і транспорт (пріоритет — житлова політика; політика сталого розвитку та охорони навколишнього середовища; політика доступу до прав і права).



В результаті роботи буде напрацьовано документ, який 18 травня буде представлено громадськості. Документ буде опублікований в інтернеті.



«У форматі воркшопів буде пропрацьовано 4 основні блоки потреб молоді. За основу використовуватимуть Переглянуту Європейську хартію про участь молоді в місцевому та регіональному житті. Всі напрацювання будуть публічно обговорені з представниками ЗМІ, експертами та представниками профільних управлінь міської ради Львова. Після доопрацювань та внесення правок, ідеї з цього документу будуть включені в міську молодіжну стратегію Львова», — розповідають організатори.



Організатори: відділ закордонної співпраці Львівської міської ради, Інститут міста, Студентська рада Львова, Львівський міський молодіжний центр, Tech StartUp Scholl