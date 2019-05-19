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Ціни на електроенергію можуть вирости після запуску нового ринку – "Укренерго"
|Суспільство | 15-05-2019, 08:19
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Старт нового ринку електроенергії з 1 липня може призвести до неконтрольованого збільшення ціни на електроенергію.
Про це заявив керівник ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук на прес-конференції 14 травня, повідомляє прес-служба держпідприємства.
Водночас, підкреслив Ковальчук, відстрочення запуску ринку може призвести до повного скасування реформи та не гарантує прийняття відповідних рішень у більш пізній період.
Керівник "Укренерго" додав, що наразі держпідприємство виконує всі вимоги законодавства, що регулюють хід впровадження реформи, і на 1 липня компанія буде готова працювати в умовах нового ринку.
Але водночас буде "готовою і до рішення про перенесення початку функціонування нового ринку на будь-яку іншу дату", підкреслив він.
Серед ключових ризиків керівник "Укренерго" назвав:
низький рівень конкуренції через високу концентрацію виробників електроенергії, що і може призвести до зростання цін;
відсутність налагодженої системи подання достовірних даних комерційного обліку від операторів систем розподілу.
За словами Ковальчука, в Україні 76% виробництва електроенергії припадає лише на двох виробників - НАЕК "Енергоатом" (55%) та ДТЕК (21%).
"При цьому відсутній імпорт електроенергії, який може створити конкуренцію національним виробникам, а нова модель ринку поки що не передбачає ніяких прямих ефективних запобіжників, що могли би впливати на виробників зі значною часткою на ринку", - підкреслив він.
Ще один пласт проблем, за словами Ковальчука, – неприйняття усіх необхідних нормативно-правових актів і заходів, які уможливлять впровадження нового ринку електричної енергії з 1 липня.
"Досі відсутній повний перелік нормативних актів для запуску ринку допоміжних послуг. Також вже півроку залишається невирішеною проблема з блокуванням платежів для розробників програмного забезпечення для балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг", - додав він.
Нагадаємо, 14 травня законопроект щодо використання ядерної енергії пройшов перше читання.
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