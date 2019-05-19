Виконання ЕСКО договорів розглянули на круглому столі Суспільство | 14-05-2019, 14:56 0 138 Сьогодні, 14 травня, відбувся круглий стіл "Виконання ЕСКО договорів в контексті імплементації Угоди про Асоціацію"

У круглому столі взяли участь представників місцевого самоврядування, громадських організацій, експертного середовища і міжнародних організацій, а також представник бізнесу.

«Зараз нема ніякої потреби наголошувати на доцільності здобуття нашою державою енергетичної незалежності. Імплементація європейського досвіду у цій сфері дуже важлива. Бюджетних коштів, які скеровують на енергозбереження, недостатньо, тож на цю мету потрібно залучати додаткові кошти. На Львівщині уже є перші кроки із впровадження ЕСКО договорів у Дрогобичі та Червонограді. Тож такий досвід треба поширювати на весь регіон та напрацьовувати ефективні механізми його впровадження», - зазначив директор департаменту паливно-енергетичного розвитку та енергозбереження Львівської ОДА Володимир Лялька.

В межах круглого столу презентували енергосервіс у бюджетній сфері Львівщини.

Круглий стіл відбувся у межах проекту "Посилення громадського впливу на прискорення реформування енергетичного сектора у відповідності до Угоди про Асоціацію Україна – ЄС", що реалізується за підтримки проекту «Громадська синергія» та фінансується Європейським Союзом.

