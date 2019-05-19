З початку року до державного бюджету від підприємств Львівщини надійшло понад 1,5 млрд грн податку на додану вартість Суспільство | 14-05-2019, 12:04 0 127 У січні-квітні 2019 року до Державного бюджету України зібрано 1 522,1 млн. грн. податку на додану вартість, що порівнюючи з січнем-квітнем 2018 року на 217,5 млн. грн., або на 16,7 відс. більше. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області.

На близько 92,6 млн. грн., або на 30,3 відс. більше надійшло до державного бюджету податку на додану вартість у квітні 2019 року (398,249 млн. грн.) порівнюючи з квітнем 2018 року (305,673 млн. грн.).

Відповідно до поданих декларацій з ПДВ у квітні 2019 року платниками Львівської області задекларовано 403,0 млн. грн. ПДВ до сплати, що на 100,3 млн. грн. (33,1 відс.) більше порівнюючи з квітнем 2018 року (302,7 млн. гривень).

Середньомісячні нарахування за січень-квітень 2019 року становлять 387,1 млн.грн., що на 68,4 млн.грн., або 21,5 відс. більше, ніж у січні-квітні 2018 року (318,7 млн.грн.).

Податкове навантаження з ПДВ по деклараціях за березень 2019 року, поданих у квітні п. р., склало 1,985%, що на 0,247% більше порівнюючи з деклараціями за березень 2018 року (1,738%).

