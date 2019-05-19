За наслідками чотирьох місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили майже 2 мільярди гривень ЄСВ та 434 мільйони гривень ПДФО Суспільство | 14-05-2019, 10:15 0 109 У Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за чотири місяці 2019 року. З початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ДФС, надійшло майже 2 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 208 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 700 мільйонів гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За чотири місяці 2019 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 434 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 326 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 108 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДФС сплачено на 159 мільйонів гривень ПДФО більше.