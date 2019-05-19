Львів’ян запрошують прийняти до себе іноземного студента Суспільство | 13-05-2019, 19:48 0 192 З 13 червня до 8 вересня кожна львівська родина може отримати досвід життя з мотивованими молодими людьми з різних куточків світу.



Host Family — це програма молодіжної організації AIESEC, що надає можливість стати приймаючою сім’єю для іноземного студента, який протягом шести тижнів братиме участь у соціальному проекті в Україні.



Участь у програмі «Приймаюча сім’я', надає можливість практики розмовної англійської, знайомства з новими культурами та створення позитивного іміджу України.



Іноземні волонтери — учасники міжнародних волонтерських стажувань Global Volunteer, які працюють у сфері соціальних проектів. Вони — активні, небайдужі, люблять саморозвиток і подорожі, а головне — кожен з них вірить, що може зробити світ кращим.



Цього року для участі у літніх проектах до Львова завітають близько 200 волонтерів з різних куточків світу: Єгипет, Індія, Туніс, Туреччина, Литва, Чехія, Італія, Марокко, Китай, Бахрейн, Азербайджан та інші.



Серед основних вимог до приймаючої сім’ї — базовий рівень англійської мови та можливість надати вільне спальне місце для волонтера.



Усі бажаючі повинні заповнити реєстраційну форму (http://aiesec.ua/host-family/#form%20GH), пройти співбесіду та підписати договір. Участь в програмі — безкоштовна.



AIESEC — це міжнародна молодіжна організація, що прагне досягнути миру та розвинути людський потенціал. Ми пропонуємо молоді розвиток лідерських якостей через практичний міжнародний досвід у вигляді волонтерських та професійних стажувань.



Контактна особа:



Мар’яна Николишин



+380964690961



maryanka.nykolyshyn@aiesec.net