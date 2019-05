УКУ запрошує на круглий стіл за участю американського фахівця з питань безпеки та оборони Суспільство | 13-05-2019, 19:45 0 194

Школа права УКУ запрошує на круглий стіл «Russian Lawfare against Ukraine» за участю Марка Войджера, американського фахівця з безпеки та оборони, та відомого юриста-міжнародника Сергія Саяпіна. Захід відбудеться 15 травня у Львові. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Круглий стіл «Russian Lawfare against Ukraine» відбудеться 15 травня об 11.00 год. у Центрі Митрополита Андрея Шептицького, ауд. 403 (м. Львів, вул. Стрийська, 29а). Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням: http://bit.ly/2LmnU9N. Захід відбуватиметься англійською мовою.



Марк Войджер — американський фахівець з питань безпеки та оборони, який багато років працював в Міністерстві оборони США, НАТО та був Спеціальним радником Командування військ США в Європі. У своїй презентації, темою якої стане «Russian Lawfare against Ukraine», Марк розкриє різні аспекти «правовійни» Росії проти України: використання нею існуючих правових механізмів для боротьби проти нашої держави та легітимації власних діянь.



Також спікером заходу стане відомий юрист-міжнародник, автор книги «Застосування сили проти України та міжнародне право» Сергій Саяпін. Модеруватиме круглий стіл Дмитро Шеренговський — експерт-міжнародник, директор Академічного офісу УКУ.



Захід відбудеться у рамках спільного проекту Школи права Українського католицького університету та Львівського центру міжнародного права та прав людини. Серія заходів на тему «Україна та міжнародне право» присвячена тим міжнародним викликам, які зараз стоять перед нашою державою. Агресія Російської Федерації проти України, захист територіальної цілісності та повернення окупованих територій, справи за участю України у Міжнародному суді ООН, правові аспекти європейської інтеграції, — ці та інші питання стануть предметом заходів у рамках проекту.