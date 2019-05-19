При реєстрації акцизних складів та РРО в СЕАРП та СЕ - не забудьте про 20-ОПП Суспільство | 13-05-2019, 19:20 0 139 З огляду на зміни у податковому законодавстві, зокрема, щодо реєстрації акцизних складів у СЕАРП та СЕ, які наберуть чинності з 1 липня цього року, Львівське управління Офіус великих платників нагадує:

У вас з’явився новий об’єкт оподаткування, ви переїхали чи хочете закрити старий – не забудьте повідомити про це контролюючі органи за місцем податкової «прописки». Для цього знадобиться форма 20-ОПП, тобто Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти пов’язані з оподаткуванням або через які ведеться діяльність.

Відповідно розділу VIII Порядку обліку платників податків повідомлення за ф.№20-ОПП і зборів подається до контролюючого органу за основним місцем обліку та можете бути направленим у паперовому вигляді або засобами електронного зв'язку в електронній формі.

Звертаємо вашу увагу, що під час реєстрації (перереєстрації/ анулювання реєстрації) РРО, КОРО та акцизних складів здійснюється звірка з даними Єдиного банку даних про об’єкти оподаткування.

Відсутність об’єкту оподаткування або наявність в ньому неповної або помилкової інформації (наприклад, не зазначено код за КОАТУУ місцезнаходження об’єкта), перешкоджає процедурі реєстрації РРО та акцизних складів в СЕАРП та СЕ.

З огляду на це, просимо вас провести інвентаризацію об’єктів оподаткування та, у разі необхідності, подати оновлені дані.

А також, нагадуємо, що інформацію про всі свої об’єкти оподаткування Ви можете переглянути в приватній частині Електронного кабінету.

Тож, шановні платники, дотримуйтесь норм податкового законодавства та не забувайте, що інформувати контролюючий орган про всі об'єкти оподаткування, не лише ваше право, а й обов’язок, встановлений п.63.3 ст.63 глави 6 Податкового кодексу України.

