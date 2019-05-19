Олег Синютка вимагає від керівників ОТГ розглянути питання про надбавку працівникам дошкілля Суспільство | 13-05-2019, 18:59 0 104 За аналітичною інформацією департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адмінітсрації ряд ОТГ, міст та районів не розглянули питання про встановлення надбавок за складність та напруженість педагогічним працівникам закладів дошкільноі освіти.

«Керівники територій повинні зрозуміти: дитячі садочки, які ми реконструюємо, будуємо, фактично будуть зачинені, якщо ми не забезпечимо гідну заробітну плату працівникам. Важливо, щоб педагоги залишились у населених пунктах, а не шукали заробітків за кордоном»,- зазначив Олег Синютка.

Відтак, Олег Синютка вимагає від Великомостівської, Мостиської, Нижанковецької, Новокалинівської, Новоміської та Ходорівської об‘єднаних територіальних громад, а також міст Самбір, Дрогобич, Жидачівський та Сколівський районів розглянути відповідне питання на черговій сесії.

