На Львівщині розпочалась підготовка до проведення перепису населення Суспільство | 13-05-2019, 18:58 0 96 Всеукраїнський перепис населення запланували на 2020 рік. В межах процесу отримають достовірні, об’єктивні та цілісні данi про населення країни вцілому та в кожній адміністративно-територіальній одиниці.

Про це сьогодні, 13 травня, під час апаратної наради повідомила керівник Головного управління статистики у Львівській області Світлана Зимовіна.

Перепис відбудеться у два етапи: інтернет-раунд та безпосереднє відвідування житлових будинків і отримання відповідей респондентів.

«Від того, наскільки якісно область підготується до перепису, залежить як відбудеться сам перепис. Зараз триває робота зі створення реєстрів. Важливо мати багато реєстрів, адже перепис – безособовий. Варто зазначити, що перепис – це історія країни, це важливий елемент державотворення, тому закликаємо всіх до відповідальної позиції», - зазначила Світлана Зимовіна.

Перепис на Львівщині охопить 44 міста, 34 селища міського типу, 1850 сільських населених пунктів, 822 тис. домогосподарств та 475 тис. житлових будинків.

У межах підготовки до перепису серед іншого сформують обласну комісію з питань сприяння проведення Всеукраїнського перепису населення 2020, уточнять межі міських населених пунктів та актуалізують картографічний матеріал.

