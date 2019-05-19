Закарпатською митницею ДФС забезпечено надходження 2,4 млрд грн до бюджету Суспільство | 13-05-2019, 18:54 0 90 Протягом січня-квітня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету понад 2 млрд 379 млн грн податків. Відносно аналогічного періоду 2018 року до скарбниці спрямовано на 542,6 млн грн більше. Зокрема, тільки в квітні цього року казна отримала 358 млн грн.

Варто зазначити, що в квітні 20 найбільших платників податків, перерахували до держбюджету податків та зборів на суму 153,9 млн грн, що складає 43% здійснених перерахувань.

Варто зазначити, що основними бюджетоформуючими товарами квітня 2019 року на Закарпатській митниці стали такі товари:

- автомобілі легкові (63,9 млн грн);

- машини автоматичного оброблення інформації (33,1 млн грн);

- трактори (13,3 млн грн);

- прокат плоский (9,7 млн грн);

- електричні водонагрівачі (9,5 млн грн);

За результатами здійснення контрольних заходів у квітні поточного року митницею до Державного бюджету спрямовано 19,1 млн грн. Зокрема, за рахунок правильного визначення митної вартості товарів до бюджету спрямовано 19,1 млн грн; за рахунок класифікаційної роботи – 0,3 млн грн та за рахунок контролю правильності визначення країни походження товарів – 0,8 млн грн.

