Зовнішньоторговельний оборот з початку 2019 року на Львівській митниці ДФС склав понад 45,66 млрд гривень Суспільство | 13-05-2019, 18:52 0 86 Впродовж січня-квітня 2019 року у зоні діяльності Львівської митниці ДФС здійснено митне оформлення зовнішньоторговельних операцій суб`єктів господарської діяльності на суму понад 45,66 млрд. грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму майже 30,95 млрд. грн., експортовано на суму понад 14,71 млрд. грн., що складає відповідно 67,8% (імпорт) та 32,2% (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну. Проти аналогічного періоду 2018 року цей обсяг збільшився на 11,9%, причому, об’єми імпорту збільшились на 17,3%, а експорту – збільшились 2,0%.

Впродовж січня-квітня 2019 року Львівською митницею ДФС оформлено 131 144 митних декларації (далі ‒ МД), з яких 54,0% становлять МД типу «Імпорт» (в т.ч. – 48,4% МД типу «ІМ 40») та 21,8% становлять МД типу «Експорт», а решта – це транзитні та попередні митні декларації.

Імпорт товарів у зону діяльності митниці у звітному періоді здійснювався, в основному, з таких країн: Польща – 35,7%, Німеччина – 20,5%, Італія – 3,5%. Серед основних імпортних товарів були: обладнання для буріння (4,1% від загалу), автомобілі легкові (3,9% від загалу), речі, що були у вжитку (3,3% від загалу). Країною походження товарів, що імпортувались у січні-квітні 2019 року, були Польща (26,9%), Німеччина (17,5%), Китай (8,9%) та інші.

Експорт товарів у вказаний період здійснювався, в основному, у такі країни: Польща (30,3%), Німеччина (16,1%), Чехія (9,9%). Серед основних експортних товарів були: проводи ізольовані (25,2% від загалу), меблі для сидіння (11,3% від загалу), інші меблі та їх частини (3,3% від загалу).



