Незрячі львів’яни вирушають у 5-денну мандрівку Вінниччиною Суспільство | 13-05-2019, 11:03 0 184

Сьогодні група незрячих львів’ян разом з двома екскурсоводами, які володіють методикою аудіодискрипції, вирушає в 5-денну автомандрівку на Вінниччину. За останні три роки це вже п’ята багатоденна екскурсійна автомандрівка по Україні для осіб з порушенням зору. Мандрівка триває в рамках реалізації заходу «Мандрівна планета», ініційованого ГО «Фонд реабілітації незрячих», за підтримки управління соціального захисту Львівської міської ради

«Мандрівка, у якій беруть участь 25 осіб з інвалідністю по зору, триватиме упродовж 13 — 17 травня. За цей час львів’яни мають намір відвідати скельний монастир у Лядові, Вовче лігво поблизу Вінниці, пам’ятки Тульчина і Шаргорода, монастир у Браїлові, замок у Меджибожі і костел у Литичеві, музей-садибу Миколи Пирогова і краєзнавчий музей Вінниччини та ін. Послуги аудіодискрипції надаватимуть фахові екскурсоводи, які мають відповідні знання та досвід: завідувач „Музею Арсенал“ Тарас Процак і науковий співробітник цього ж музею Юлія Олійник. Усі вони попередньо відвідували майстер-класи з аудіодискрипції, організовані Ресурсним центром НУ „Львівська політехніка“, і складали маршрут подорожі з урахуванням інтересів та можливостей людей з порушеннями зору», — повідомила Оксана Потимко, радник міського голови Львова, заслужений працівник соціальної сфери України.



ГО «Фонд реабілітації незрячих» щодня звітуватиме про результати мандрівки у соціальних мережах (Facebook-сторінки «Фонд реабілітації незрячих» і «Оксана Потимко/Oksana Potimko).