Епіфаній заявив про можливість об'єднання ПЦУ з греко-католиками Суспільство | 13-05-2019, 08:13 0 115 Предстоятель Праволславної церкви України (ПЦУ) Епіфаній допускає, що православні східного і західного обрядів в майбутньому можуть об'єднатися в одну церкву.



Про це митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю на телеканалі Еспрессо.



"Загалом багато хто прагне і говорить проте, що ці церкви повинні в майбутньому об’єднатися. Але для того, щоб об’єднатися, треба прийти до діалогу. Зараз ми тісно співпрацюємо. Ми спільно втілюємо певні проекти, беремо участь у спільних заходах", - заявив Епіфаній.



"На зустрічі з Блаженнійшим Святославом ми говорили про подальше поглиблення нашої співпраці. У цій співпраці ми прийдемо до діалогу, а вже діалог визначить, чи зможемо ми об’єднатися. Теоретично це в майбутньому можливо. Але це залежить від того, як ми будемо співпрацювати, підтримувати ці дружні стосунки, прагнути цієї єдності. У майбутньому всі православні повинні об’єднатися в єдиній Церкві", - наголосив глава ПЦУ.