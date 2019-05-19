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У Львівській ОДА відбулось перше засідання керівного комітету з розробки Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року

Суспільство | 10-05-2019, 20:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 576 576    
Сьогодні у Львівській ОДА відбулось перше засідання керівного комітету з розробки проектів Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації Стратегії на 2021-2023 роки.
Участь у заході взяли перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський та  перший заступник голови обласної ради Андрій Білоус
Період дії чинної Стратегії розрахований до 2020 року Кабінетом Міністрів України. Відтак, усі облдержадміністрації повинні забезпечити розробку проектів регіональних стратегій на наступний період та затвердити їх до кінця цього року.
За участі членів керівного комітету – представників органів влади, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та громадськості  напрацювали план подальших дій з розробки головного стратегічного документу області.
За словами першого заступника голови облдержадміністрації Ростислава Замлинського, сьогодні вже сформовано склад робочої групи з розробки Стратегії, до складу якої увійшли 15 тематичних підгруп та 339 експертів, представників бізнесу, науки, громадськості та органів влади. З текстом відповідного розпорядження можна ознайомитися на сайті ЛОДА.
Про мету, порядок та строки розроблення Стратегії та Плану заходів з реалізації розповіла т.в.о. директора департаменту економічної політики облдержадміністрації Марта Бухтіярова. 
“Особливістю розробки нової Стратегії є обов’язкове врахування підходу смарт-спеціалізації, що вимагатиме тісної співпраці 4 секторів: влади, науки, бізнесу та громадськості в розвитку пріоритетних видів економічної діяльності, що мають потужний інноваційний потенціал, вплив на розвиток суміжних галузей та реструктуризацію економіки регіону під впливом глобального поділу праці. Крім того обов’язковою умовою розробки нової Стратегії є проведення стратегічної екологічної оцінки підготовлених документів у відповідності до вимог законодавства. Нова Стратегія має сприяти соціально-економічному розвитку області, бути основою для розробки в подальшому програм та проектів регіонального розвитку, тому з метою якісного соціально-економічного аналізу та правильного визначення стратегічного бачення розвитку області необхідна тісна співпраця із провідними навчальними, науково-дослідними, аналітичними установами області, представниками бізнесу та громадськості”, - додала Марта Бухтіярова.
Під час засідання було висловлено думку щодо необхідності врахування при розробці нової Стратегії Цілей розвитку тисячоліття, затвердженими ООН, напрацьованих стратегій розвитку ОТГ області, наявних можливостей транскордонного та міжрегіонального співробітництва.
.Загалом члени керівного комітету  підсумували, що чинна Стратегія розвитку області на період до 2020 року є якісним стратегічним документом, який може стати основою для нової Стратегії. При цьому головне врахувати нові соціально-економічні тенденції та проблеми реалізації чинної стратегії, які полягали перш за все в тому, що у Планах реалізації, розроблених для виконання чинної Стратегії недостатньо уваги приділено пріоритетизації проблем, в той же час було завищено фінансовий план реалізації Стратегії.
За результатами засідання керівного комітету затвердили Організаційний план заходів з розроблення Стратегії.
Зазначимо, координацію роботи щодо розробки проекту Стратегії здійснюватиме департамент економічної політики облдержадміністрації (м. Львів, вул. В. Винниченка, 18,тел. 261- 21-55, факс 235-60-80, E-mail: gue@loda.gov.ua, т.в.о. директора департаменту – Бухтіярова Марта Сергіївна, відповідальна особа – начальник відділу стратегічного планування Табакера Вадим Олександрович, тел. 261-25-20 E-mail:program.loda@gmail.com).
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