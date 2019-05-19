У Львові ще троє людей отруїлись чадним газом Суспільство | 10-05-2019, 20:43 0 576 Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 10 травня близько 12.36 год. у квартирі на вул. Грінченка, 10 (Шевченківський район) отруїлися, ймовірно чадним газом, троє осіб (мешканців квартири), з них двоє — діти. Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям!



Зокрема, отруїлись:



— дівчина, 2010 року народження (доправлена в міську дитячу клінічну лікарню);



— хлопчик, 2017 року народження (доправлений в міську дитячу клінічну лікарню);



— жінка, 1990 року народження (доправлена в міську дитячу клінічну лікарню).



Квартира обладнана ПГ- 4 та газовою колонкою. Працівники ПАТ «Львівгаз» припинили подачу газу до квартири. Обставини події встановлюють.



Загалом з початку року у Львові трапилось уже 32 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 66 людей (з них 18 дітей), з яких 8 — загинули!



Фахівці наголошують, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.