До уваги платників акцизного податку – постачальників електричної енергії Суспільство | 10-05-2019, 20:30 0 351 Головне управління ДФС у Львівській області звертає увагу платників акцизного податку на те, що згідно з положеннями розділу XVII Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII „Про ринок електричної енергії” (далі – Закон № 2019) з 01 липня 2019 року набирають чинності статті 54, 55, 66 – 71 та 73 цього Закону. Це впливає на визначення кола платників акцизного податку з електричної енергії.

Починаючи з 01 липня поточного року купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюють виробники, електропостачальники, оператор системи передачі, оператори систем розподілу, трейдери, гарантований покупець та споживачі (ст. 66 Закону № 2019).

Відповідно до норм ст. 212 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що платниками акцизного податку з електричної енергії є:

- особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;

- особа – суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України;

- оптовий постачальник електричної енергії;

- виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії.

Не є платниками акцизного податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та/або з постачання електричної енергії, крім платників, зазначених у п.п. 212.1.12 п. 212.1 ст. 212 Кодексу.

Нормами ст. 213 Кодексу визначено, що об’єктом оподаткування акцизним податком є:

- операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);

- оптового постачання електричної енергії.

Базою оподаткування акцизним податком відповідно до норм п.п. 214.1.3 п. 214.1 ст. 214 Кодексу є вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану вартість, виходячи з якої обчислюється сума податкового зобов’язання із врахуванням ставки у розмірі 3,2 відсотка (п.п. 215.3.9 п. 215.3 ст. 215 Кодексу), а також дати виникнення податкових зобов’язань щодо постачання електричної енергії – дата підписання акту прийому-передачі електроенергії (п. 216.10 ст. 216 Кодексу).

Не підлягають оподаткуванню операції з реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (п.п. 213.2.8 п. 213.2 ст. 213 Кодексу).

