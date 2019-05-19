На Львівщині створили Установу «Агенція регіонального розвитку Львівської області». Про це сьогодні, 10 травня, розповіли під час брифінгу у Львівській ОДА. Суспільство | 10-05-2019, 15:40 0 140 Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області платники податків Львівщини, які перебувають в ГУ ДФС у Львівській області на обліку, протягом січня-квітня 2019 року сплатили 3 623,5 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб. Це на 20,8 відс., або на 625,2 млн.грн. більше, ніж за той самий період 2018 року (у січні-квітні 2018 року – 2 998,3 млн. гривень).

У квітні 2019 року надійшло 996,9 млн. гривень. Порівнюючи з квітнем минулого року такі надходження зросли на 24,5 відс., або на 195,9 млн.грн. (у квітні 2018 року – 801,0 млн.гривень).

Приріст надходжень з податку на доходи фізичних осіб відбувся за рахунок наступних факторів:

- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;

- зростання фонду оплати праці;

- легалізації найманої праці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення».

