Звільнення моряків: Зеркаль розповіла подробиці щодо першого засідання трибуналу ООН Суспільство | 10-05-2019, 09:08 0 120

Слухання Міжнародного трибуналу з морського права за позовом України проти РФ у справі про незаконне затримання 24 моряків триватимуть три години.



Про це у Facebook повідомила заступниця глави МЗС, голова делегації України в Міжнародному трибуналі Олена Зеркаль.



Вона зазначила, що підготовка до слухань займає набагато більше часу, ніж власне судове засідання.



"У міжнародному публічному праві, можливо, як ніде інде, важливою є майстерність аргументів, виваженість і логічність позицій. Кожен документ, кожен виступ і кожне слово, артикль, кома, зноска - буквально все важить і може стати вирішальним. І не важливо, чи мова йде про виступ, письмовий документ, чи один з сотень додатків до документів", - написала Зеркаль.



Голова делегації України в Міжнародному трибуналі підкреслила, що РФ протидіє спробам Києва довести, що моряків захопили й утримують незаконно.



"Росія чіпляється буквально до кожного слова і до кожної зробленої заяви, перекручуючи їх зміст. У процесуальних документах ви можете побачити, як Росія вправляється у майстерності назвати біле чорним, потім знову білим, заперечуючи свою згоду з тим, що біле є білим", - заявила вона.



За словами Зеркаль, на засіданні 10 травня на підтримку України виступатимуть представники юридичної компанії Covington & Burling Марні Чік і Джонатан Гімблет, генсек Гаазької академії міжнародного права професор Жан-Мюрік Тювенін, арбітр у трибуналах з морського права професор Альфред Соонс.



У червні до слухань приєднається Стерлінгський професор міжнародного права Єльського університету Гарольд Коу.



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Нагадаємо:



Слухання за позовом України проти РФ у справі про незаконне затримання 24 моряків відбудуться 10 травня в Гамбурзі.

Україна розраховує, що Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі прийме її аргументи у справі незаконно затриманих у Керченській протоці 24 моряків, після чого Росія буде змушена виконати це рішення.

