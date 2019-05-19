До дня пам'яті та примирення підготували онлайн-виставку Суспільство | 08-05-2019, 15:26 0 183 З нагоди дня пам’яті і примирення та 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні підготовали онлайн-виставку документів, що зберігаються у Державному архіві Львівської області.

В основу експозиції увійшли документи, які розкривають трагічні роки війни, адже з Україною пов’язані вирішальні та найзапекліші баталії на фронті. Важливими документами є «Інструкція в справі організації і переведення допомогової акції Українським полоненим ч.ІІ» та статті із часописів Проводу ОУН «Ідея і Чин» та «Повстанець» у яких відображені національні прагнення та бачення українців. У постановах Львівського обкому КП/б/У відображено дані про підпільні організації «Визволення Вітчизни» та Львівської обласної підпільної організації імені Івана Франка.

Виставка опублікована на офіційному веб-сайті та Facebook сторінці Державного архіву Львівської області.

Виставка підкреслює важливість жертовності, мужності й самопосвяти в ім’я спільної перемоги над агресором кожного українця, який воював у лавах УПА-ОУН, Червоній армії, Війську польському, Французьких, Британських, Канадських збройних силах та армії США.

