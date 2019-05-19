На Львівщині оголосили про початок розробки проекту Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року Суспільство | 08-05-2019, 15:25 0 175 Керуючись Законом України „Про засади державної регіональної політики”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 „Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів” (зі змінами) обласна державна адміністрація розпочинає розробку проекту Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації у 2021 – 2023 роках.

Розпорядженням голови облдержадміністрації затверджено склад керівного комітету та робочих груп з розробки Стратегії. Запрошуємо представників бізнесу, громадських організацій, освітніх та науково-дослідних установ долучатися до участі в робочих групахз формування Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року та підготовки проектних ідей для Плану заходів з реалізації Стратегії на 2021-2023 роки.

Координацію роботи щодо розробки проекту Стратегії здійснюватиме департамент економічної політики облдержадміністрації (м. Львів, вул. В. Винниченка, 18,тел. 261- 21-55, факс 235-60-80, E-mail: gue@loda.gov.ua, т.в.о. директора департаменту – Бухтіярова Марта Сергіївна, відповідальна особа – начальник відділу стратегічного планування Табакера Вадим Олександрович, тел. 261-25-20 E-mail:program.loda@gmail.com).

Оголошення та інша інформація про заходи з розробки Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року оприлюднюватиметься на офіційному веб-сайті Львівської ОДА на сторінці департаменту економічної політики, а також на Facebook-сторінці департаменту.

