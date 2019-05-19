У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області інформують про особливості адміністрування у 2019 році екологічного податку за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря в частині викидів двоокису вуглецю. Суспільство | 08-05-2019, 15:22 0 713 Сьогодні, 8 травня, 235-річчя святкує Львівська академічна гімназія. З цієї нагоди у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької відбулися урочистості.

Зі святом присутніх привітав голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

"Кожен випускник гімназії - це непересічна особистість. Це - людина, яка витворила у своєму житті неймовірні речі. І це виходить з єдиного, доброго і хорошого коріння. Усі люди, які мають твердий стержень і переконання, що саме тут, в нашій Україні, можна творити добре і заможне життя. Кожен випускник гімназії крок за кроком творить нашу Українську державу. І за це я хочу від щирого серця подякувати педагогічному колективу", - зазначив Олег Синютка.

Відтак, за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особлистий внесок у розвиток освіти та з нагоди 235-річчя Львівської академічної гімназії кращих педагогів відзначили Почесними грамотами Львівської облдержадміністрації.

Окрім того, оголосили Подяку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана директорові Львівської академічної гімназії Ларисі Юхман.

Довідково:

Академічна гімназія – навчальний заклад у Львові, найдавніша гімназія в Україні. Заснована 24.10.1784 за розпорядженням австрійського імператора Йосифа II. Заклад створено як частину Львівського університету.

Славну сторінку в історію Української академічної гімназії вписали такі відомі вчені зі світовим іменем, як: Іван Крип’якевич, Володимир Радзикевич, Юрій Рудницький, Іван Раковський та цілий ряд інших видатних осіб, які своєю працею створили еталон української гімназійної школи. Які імена дітей гімназії різних часів?! – це і діти Франка, це Осип Маковей і Сильвестр Яричевський, Вахнянин і Боберський, Василь Щурат, Тарас Чупринка – генерал УПА Роман Шухевич, – усі вони випускники чи професори Львівської академічної.

Гімназія і надалі є своєрідним флагманом і форпостом національного шкільництва, патріотизму. Львівська академічна гімназія залишається кузнею національного духу і сили.