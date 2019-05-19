Адмінкомісія розглянула 12 порушень, вчинених фізичними особами в будинках-пам'ятках архітектури: на порушників накладено штрафи Суспільство | 08-05-2019, 12:42 0 128

Сьогодні під час засідання адміністративної комісії, створеної при виконавчому комітеті ЛМР щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини, було розглянуто 12 протоколів, складених на фізичних осіб, які у своїх квартирах провели заміну дерев’яних вікон/балконних дверей на пластикові. Також з огляду на те, що комісія отримала повноваження розглядати справи щодо клаптикового фарбування фасадів, було розглянуто протокол щодо клаптикового фарбування в будинку на вул. Шолом-Алейхема, 18.

Зокрема адміністративна комісія наклала максимальний штраф у розмірі 1700 грн на власників квартир в будинку на вул. Лепкого, 6, власників квартир в будинку на вул. Лепкого, 7 і власників квартир в будинку на вул. Лепкого, 10. Власники цих квартир провели заміну дерев’яних вікон і балконних дверей на пластикові. На одного власника квартири в будинку на вул. Лепкого, 6 накладено штраф у розмірі 850 грн, а одну справу про порушення у цьому будинку перенесли на два тижні.



Адміністративна комісія також розглянула протокол, складений на підприємця, який здійснив клаптикове фарбування у будинку на вул. Шолом-Алейхема, 18 — пофарбував фасад на першому поверсі у синій колір. На власника накладено штраф та скеровано попередження про перефарбування фасаду.

«Якщо протягом тижня власник не приведе фасад у відповідність, то ці роботи буде виконано силами комунальних служб Галицької районної адміністрації», — відзначив Андрій Москаленко, голова комісії, заступник міського голови Львова з питань розвитку.



Комісія також розглянула ситуацію щодо самовільно встановленої конструкції на фасаді будинку на вул. Староєвреська, 8. Оскільки власник сам демонтував встановлену конструкцію, комісія не накладала штраф на підприємця, а прийняла рішення про скерування йому рекомендацій щодо ремонту фасаду.



Нагадаємо, 2 березня 2018 року, виконавчий комітет ЛМР затвердив рішення «Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті ЛМР».



Склад адміністративної комісії:



А. Москаленко — заступник міського голови з питань розвитку, голова комісії;



І. Маруняк — директор департаменту житлового господарства та інфраструктури, заступник голови комісії;



О. Хандин — начальник відділу охорони та використання об’єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища, відповідальний секретар комісії.



Члени комісії:



Г. Пайонкевич — директор юридичного департаменту;



Л. Онищенко-Швець — начальник управління охорони історичного середовища;



А. Зозуля — голова Галицької районної адміністрації;



І. Джурик — голова Залізничної районної адміністрації;



І. Лозинський — голова Личаківської районної адміністрації;



Г. Гладяк — голова Сихівської районної адміністрації;



О. Тимчишин — голова Франківської районної адміністрації;



Н. Банах — голова Шевченківської районної адміністрації.



Адміністративна комісія розглядає виключно адміністративні спори про адміністративні правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини, а саме справи про адміністративні правопорушення, які передбачені ст. 92 Кодексом України про адміністративні правопорушення.