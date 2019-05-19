В Музеї народної архітектури та побуту тривають роботи з будівництва освітньо-інформаційного центру Суспільство | 08-05-2019, 11:07 0 112

В Музеї народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького (вул. Чернеча Гора, 1) розвивають інфраструктуру — тут буде збудовано три нові об’єкти: інформаційно-освітній центр, адміністративний корпус та фондосховище. Як розповів директор Музею Роман Назаровець, зараз працюють над залиттям фундаментів.

«Роботи з будівництва парковки та освітньо-інформаційного центру тривають. По парковці вже наступного тижня можемо розпочати викладання бруківки, доріжки вже почали викладати. Можливо до кінця липня роботи виконають повністю.



По центру тривають бетонні роботи, закладають фундаменти. Споруда має бути одноповерхова, довга, коли буде залитий фундамент, то робіт залишиться не так багато. При умові фінансування ці роботи можуть бути завершені до кінця року", — розповів Роман Назаровець.



Відтак, станом на сьогодні у Музеї тривають роботи зі спорудження фундаменту. З компанією-підрядником погоджено календарний графік виконання будівельних робіт, згідно з яким за умови належного і вчасного фінансування будівництво має бути завершене вже до кінця року.



Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міської ради 10 серпня торік прийняв рішення «Про надання функцій замовника Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького та надання дозволу на проектування і будівництво об’єктів інфраструктури». Як розповіла директор департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда, це рішення прийнято на виконання Стратегії розвитку Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького, одним з пріоритетів якої є оновлення та розвиток інфраструктури Музею.



«Інформаційно-освітній центр покликаний створити місце для творчої і наукової діяльності. Там будуть конференц-зали, лекторії, спеціально облаштована виставкова площа, і через цей центр людина зможе потрапити в Музей. Адміністративний корпус буде облаштований для того, щоб забезпечити умови для проведення діяльності науковцями. Щодо фондосховища, в нас в Музеї наразі є 21 тисяча експонатів, яким ми не можемо забезпечити зараз належні умови утримання, і також маємо дбати про примноження цих експонатів», — розповіла Наталія Бунда, директор департаменту розвитку ЛМР.



Замовником проектних робіт і будівництва зазначених об’єктів є Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

