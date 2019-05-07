Синоптики прогнозируют “не комфортную" погоду: дожди, мокрый снег и холод Суспільство | 07-05-2019, 09:03 0 62

В ближайшие дни прогнозируется похолодание, сильные дожди, а также возможен мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.



"Вторник будет особенно мощным и синоптически не комфортным на Западе Украины - сильные дожди, возможен мокрый снег, кое-где и холодяка", - рассказала синоптик.



По ее данным, на остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями.



На Востоке - еще сухо и тепло, до +25 градусов.



В Киеве 7 мая ожидается дождь, местами гроза, +18 градусов.

Сообщается, что в среду, 8 мая в Украине похолодает