|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Синоптики прогнозируют “не комфортную" погоду: дожди, мокрый снег и холод
|Суспільство | 07-05-2019, 09:03
| 0 62
|
В ближайшие дни прогнозируется похолодание, сильные дожди, а также возможен мокрый снег.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Вторник будет особенно мощным и синоптически не комфортным на Западе Украины - сильные дожди, возможен мокрый снег, кое-где и холодяка", - рассказала синоптик.
По ее данным, на остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями.
На Востоке - еще сухо и тепло, до +25 градусов.
В Киеве 7 мая ожидается дождь, местами гроза, +18 градусов.
Сообщается, что в среду, 8 мая в Украине похолодает
|
|