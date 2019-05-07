ОБСЕ зафиксировала РСЗО "Град" в центре Луганска Суспільство | 07-05-2019, 08:53 0 66

СММ ОБСЕ зафиксировала системы залпового огня "Град", танки, гаубицы и ЗРК за пределами мест отвода вооружения на оккупированной Луганщине и непосредственно в Луганске.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



Так, 3 мая мини-БПЛА СММ зафиксировал 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне близ н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска); и 8 РСЗО (БМ-21) у н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).



Также 3 мая на полигоне у Миусинска за пределами выделенных мест хранения вооружения 3 мая мини-БПЛА СММ зафиксировал 12 танков (Т-64), семь самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30) и три зенитных ракетных комплекса (9К35 ).



В этот же день наблюдатели зафиксировали 2 танка (Т-64), 3 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), 1 самоходную гаубицу (2С1), а также ствол и башню самоходной артиллерийской пушки (2С9 "Нона-С ", 120 мм), которые устанавливали на бронетранспортер (МТ-ЛБ), и 17 буксируемых гаубиц (2А65 - 9 ед., 2A36" Гиацинт-Б ", 152 мм - 8 ед.) вблизи н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).



4 мая наблюдатели видели пять танков (Т-72), пять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять буксируемых гаубиц (Д-30 - пять единиц и столько же 2А65 "Мста-Б", 152 мм), пять РСЗО (БМ-21), пять зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") и два противотанковых ракетных комплексх (9К111 "Фагот", 120 мм) в центре Луганска.