У лікарні в Дніпрі помер військовий зі Львівщини Суспільство | 06-05-2019, 18:31 0 141 У Дніпрі в реанімаційному відділенні обласної лікарні помер військовий Іван Сакаль з Турки Львівської області. За його життя медики боролися 5 днів

24-річний старший сержант Збройних сил України Іван Сакаль отримав кульове поранення біля селища Новотроїцьке 1 травня .

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

