МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ Суспільство | 06-05-2019, 16:57 0 106

У рамках співробітництва Державної прикордонної служби України і Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки в період з 5 по 6 травня відбувся візит делегації Литовської Республіки в Україну, а саме у Львівський прикордонний загін.

Метою візиту є ознайомлення з особливостями організації охорони українсько – польської ділянки державного кордону.

Під час візиту литовських колег була продемонстрована презентація прикордонного загну та відділу прикордонної служби «Рава – Руська», в ході якої ознайомлено іноземну делегацію з характеристикою ділянки відповідальності, особливостями охорони та основними тенденціями правопорушень, ознайомлено з системою підготовки персоналу. Після завершення презентації литовські прикордонники залишилися з приємними враженнями та висловили слова подяки та подальшу співпрацю і обмін досвідом.





