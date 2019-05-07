Офіційно щодо накопичення транспортних засобів на митних постах Закарпатської митниці ДФС Суспільство | 06-05-2019, 16:47 0 91

У зоні діяльності митних постів Закарпатської митниці ДФС накопичилась значна кількість транспортних засобів. Пункти пропуску Закарпатської митниці ДФС працюють в шатному режимі.

Підвищений час очікування на пунктах перетину кордону з Угорщиною пов'язаний зі збоєм інформаційної системи. Про це повідомляє поліція Угорщини

Що стосується підвищеного часу очікування на пунктах перетину кордону із Словаччиною, то працівники митного посту «Ужгород» та «Великий Березний» готові забезпечити пропуск та митне оформлення на «виїзд з України» на 100% пропускної здатності митних постів, проте суміжна сторона приймає тільки 30%. Наприклад, у пункті пропуску «Ужгород» за минулу добу здійснено оформлення та пропущено 400 автомобілів при можливості 3500 транспортних засобів. Варто зазначити, що з 20 по 27 квітня 2019 року на митних постах Закарпатської митниці ДФС здійснено оформлення та пропущено на «в’їзд в Україну» понад 28 тис. транспортних засобів та більше 105 тис. громадян. Водночас із 30 квітня по 5 травня 2019 року працівники митниці здійснили оформлення на «виїзд з України» більше 23 тис. транспортних засобів та майже 88 тис. громадян. Таким чином, середньодобовий пропуск транспортних засобів склав більше 3,5 тис. та 17,5 тис. громадян.

Митники зазначають, що роблять все можливе щоб громадянам доводилось проводити на кордоні найкоротші терміни. З метою уникнення черг, просять взяти до уваги вказану інформацію та, за можливістю, утриматись від перетину митного кордону найближчі 24 години, або обирати інші пункти пропуску.

