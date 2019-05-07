Місто вимагає відновити знищену пам’ятку в Стрийському парку Суспільство | 06-05-2019, 16:43 0 87

Місто вимагає відновити знищену у Стрийському парку пам’ятку. Користуючись святковими та вихідними днями, вандали зруйнували історичну будівлю на вул. Уласа Самчука, 16. Замість здійснення реконструкції, власники будівлі знесли частину історичної пам’ятки. Місто вимагає її відновити, а керівництво Стрийського парку та чиновників, у чиїй компетенції є забезпечування належного контролю, буде притягнуто до відповідальності.

Як повідомили у департаменті містобудування ЛМР, 27.07.2018 року виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення № 818 «Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ «Львів-Енергія» будівлі на вул. Уласа Самчука, 16 у межах пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк». Рішенням надано дозвіл ТзОВ «Львів-Енергія» виключно на проведення робіт з реконструкції об’єкта на вул. Уласа Самчука, 16. З огляду на те, що зафіксовано руйнування частини конструктивних елементів будівлі, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові проводить обстеження будівлі для з’ясування, чи роботи були проведені в межах робіт з реконструкції, чи це свідоме нищення об’єкта.





