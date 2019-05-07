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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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До державної казни у квітні 2019 року від Львівщини надійшло близько 1,1 мільярда гривень
|Суспільство | 06-05-2019, 16:21
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|Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області у квітні 2019 року платниками податків Львівщини сплачено 1 086,8 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівнюючи з квітнем 2018 року це на 19,6 відс. або на 178,5 млн. гривень більше.
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