До державної казни у квітні 2019 року від Львівщини надійшло близько 1,1 мільярда гривень Суспільство | 06-05-2019, 16:21 0 70 Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області у квітні 2019 року платниками податків Львівщини сплачено 1 086,8 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівнюючи з квітнем 2018 року це на 19,6 відс. або на 178,5 млн. гривень більше.

