На пр. Чорновола, 57б проводять знесення незаконно зведеної споруди Суспільство | 06-05-2019, 12:08 0 101

На просп. Чорновола, 57б на виконання рішення суду проводять виконавче провадження щодо знесення незаконно зведеної споруди. Як інформує юридичний департамент ЛМР, суд у цій справі тривав з 2007 року. Рішення про демонтаж було прийнято 2016 року, однак із формулюванням про зобов’язання власника знести цю споруду. Втім, з його боку жодних дій не вчинялось, тож сьогодні знесення проводить виконавча служба, яка згідно з законодавством, відповідає за забезпечення виконання рішень судів.

«В 2004 році були надані дозвільні документи на будівництво тимчасового павільйону. Однак тут виник не тимчасовий павільйон, а капітальна споруда — незавершене будівництво. 2007 року Шевченківська районна адміністрація подала позов про знесення цієї споруди. В процесі судового розгляд з 2007 року відбувались перепродажі цього об’єкту. Але в кінцевому результаті, 30 березня 2016 року Вищий господарський суд прийняв рішення про задоволення нашого позову і знесення цієї споруди. Тобто він зобов’язав боржника знести оцю споруду. Пізніше, в 2017 році було замінено виконання — з зобов’язати боржника знести споруду на просто примусово знести цю споруди, оскільки боржник не виконував рішення суду. Зараз триває виконавче провадження, і сьогодні проводяться виконавчі дії безпосередньо щодо виконання цього рішення суду. Проводить їх виконавча служба, оскільки саме виконавча служба виконує рішення судів.



Були певні проблеми з безпосереднім виконанням цього рішення: минулого разу, коли виїжджали на місце, тут були поставлені транспортні засоби так, щоб не було змоги доступу до споруди. Тому виконавчі дії відкладалися. Але сьогодні на 6 годину ранку було призначено виконавче провадження, забезпечено відповідною технікою і проводяться безпосередні виконавчі дії", — повідомили в юридичному департаменті ЛМР.



Нагадаємо, нещодавно завершився процес знесення збудованої з порушеннями багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259. До слова, прецедентів, щоб зносили багатоквартирний будинок такого розміру, збудований без документів, в Україні ще не було.

