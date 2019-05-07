Сьогодні у Львові розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж Суспільство | 06-05-2019, 10:50 0 91

Сьогодні, 6 травня, ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» розпочинають проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж, з метою перевірки щільності та механічної міцності трубопроводів та арматури, виявлення дефектів та пошкоджень на трубопроводах, що підлягають ліквідації під час літнього ремонтного періоду. Як наголошує заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, якісно проведені гідравлічні випробування і ліквідація всіх виявлених пошкоджень на трубопроводах — це запорука стабільного і безаварійного проходження опалювального сезону. Адже на сьогодні гідравліка — це єдиний спосіб і можливість перевірити стан трубопроводів. Проте на час гідравліки буде призупинено подачу гарячої води, оскільки провести гідравлічні випробування без відключення гарячого водопостачання технологічно неможливо.

За інформацією від тепловиків, під час проведення гідравліки трубопроводи теплових мереж заповнюються охолодженою водою температурою не вище 40 °C. Спершу ділянку трубопроводу, який випробовується, відключають від діючої мережі. Потім у найвищій точці ділянки (після наповнення трубопроводу водою і спуску повітря) встановлюється пробний (підвищений) тиск. Зазвичай він на 25% вищий від робочого. Опісля цього трубопровід витримується під підвищеним тиском не менше 10 хв. Якщо трубопровід десь пошкоджений, чи має якісь невеликі тріщини, то він не витримує вищого тиску і його «рве» у слабких місцях. Про те, що на трубопроводі, який гідравлять, виник порив, свідчить падіння тиску, який фіксують прилади.



Натомість, якщо трубопровід не пошкоджений, він витримує випробування підвищеним тиском, який після 10 хв плавно знижується до робочого. Трубопровід вважається таким, що пройшов гідравлічне випробування, якщо на ньому не виявлено жодних поривів та тріщин.



Далі, за результатами проведених гідравлічних випробувань, розпочинаються роботи з ліквідації виявлених пошкоджень та заміна трубопроводів. Так впродовж останніх років у Львові в середньому замінюють 15 км трубопроводів, які відслужили термін експлуатації. Труби міняють на попередньо ізольовані, що дає можливість не лише забезпечити надійну подачу опалення, але й зменшити теплові втрати. Цього року, також після завершення гідравліки, розпочнеться масштабна ремонтна кампанія по заміні трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані труби.



«На сьогодні гідравліка — це єдиний спосіб і можливість перевірити стан трубопроводів. Адже справний стан тепломережі є запорукою надійного і стабільного проходження опалювального сезону. Однак провести гідравліку без відключення гарячого водопостачання технологічно неможливо.



Хочу наголосити, що завдяки дотриманню усіх норм і правил експлуатації теплового обладнання, зокрема експлуатації теплових мереж, якісного проведення ремонтних робіт, у Львові вчасно розпочинається і безаварійно проходить опалювальний сезон. На сьогодні Львів є чи не єдиним містом в Україні, де призупиняють опалювальний сезон, коли піднімається температура зовнішнього повітря, та де гаряча вода подається протягом цілого року, за винятком кількох тижнів, коли проводиться гідравліка", — розповів Сергій Бабак.



Як повідомляють у ЛМКП «Львівтеплоенерго», з 6 травня 2019р. відбуватиметься гідравліка теплових мереж від ТЕЦ-1, ТЦ «Південна» і ТЦ «Північна».



У зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань, буде припинено подачу гарячої води:



з 06.05.2019р. — від ТЕЦ-1 (І-й, ІІ-й, ІІІ-й тепловивід) 764 ж/б:



споживачам Сихівського житлового масиву (пр. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька);

споживачам по вул. Стрийська, Бондарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Гвардійська, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них вулиць (Рубчака, Тролейбусна, Княгині Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);

споживачам по вул. Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена.

споживачам мікрорайону «Новий Львів» (вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, П. Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам’янецька, Енергетична, Карманського).



з 06.05.2019р. — від ТЦ «Північна» (258 ж/б):



споживачам Шевченківського району по вулицях: Грінченка, Чигиринська, Мідна, Б. Хмельницького, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Дж. Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, П. Панча, Варшавська, Ю. Липи, пр. Чорновола, Під Голоском, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська.



Подачу гарячої води споживачам після проведення гідравлічних випробувань теплових мереж буде відновлено:



споживачам Сихівського, Франківського, Личаківського районів — з 31 травня 2019р. від ТЕЦ-1 (764 ж/б);

споживачам Шевченківського району — з 31 травня2019р. від ТЦ «Північна» (258 ж/б).



За інформацією ЛКП «Залізничнетеплоенерго», у зв’язку з гідравлічними випробуваннями теплових мереж на щільність та міцність не буде подаватись гаряча вода:



з 6 до 20 травня2019р. в будинки за адресами:



— від котельні на вул. Патона, 2а (вул. Виговського, 72; вул. Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11; вул. Любінська, 150−164; вул. Патона, 2−35; вул. П. Полтави, 34; вул. Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27; вул. Кричевського, 65);



— від котельні на вул. Караджича, 11а (вул. Баштанна, 1, 3; вул. Виговського, 1−37; вул. Гірника, 1; вул. Городоцька, 241−249; вул. Головатого, 1−7; вул. Караджича 13, 14, 14а, 16, 29а, б, в; вул. Любінська, 94−104; вул. Мисливська, 15, 27, 29; вул. Яворницького, 1а-11; вул. Патона, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12);



— від котельні на вул. С. Петлюри, 4а (вул. С. Петлюри, 2−53; вул. Любінська, 89−107; вул. Виговського, 39−65; вул. Кульчицька, 1−16в; вул. Кульпарківська, 128−142, вул. Чувашська, 29, вул. Садова, 27а);



— від котельні на вул. Кульпарківська, 95а (вул. Кульпарківська, 154−180; вул. Виговського, 67−89; вул. Садова, 7, 9, 13, 15; вул. С. Петлюри, 34).



— від котельні на вул. Левандівська, 25а (вул. Левандівська, 25).



з 13 до 27 травня 2019р. в будинки за адресами:



— від котельні на вул. Широка, 79а (вул. Роксоляни, 33; вул. Широка, 64−100, вул. Суботівська, 2);



— від котельні на вул. Сяйво, 17а (вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21; вул. Широка, 29, 75, 77; вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62; вул. Ангарна, 18; вул. Планерна, 12; вул. Доробок, 48; вул. Сластіона, 58; вул. Низинна, 52, 60);



— від котельні на вул. Роксоляни, 26а (вул. Роксоляни, 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а; вул. Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68; вул. Сірка, 2, 25; вул. Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12; вул. Низинна, 2, 4, 5; вул. Мундяка, 8; вул. Калнишевського, 1, 2, 4, 4а, 6)



— від котельні на вул. Шевченка, 362а (вул. Шевченка, 318−416; вул. Річицька, 9);



— від котельні на вул. Ожинова, 5 (вул. Біберовича, 9, 11,13а; вул. Ожинова, 1; вул. Порічкова, 15);



— від котельні на вул. Величковського, 1 (усі будинки на вул. Величковського).



«Зрозуміло, якщо буде можливість швидше завершити усі роботи по гідравліці, то ми швидше відновимо подачу гарячої води. Однак все залежить від результатів гідравліки і кількості виявлених дефектів на трубопроводах», — відзначив Валентин Вольський, директор ЛМКП «Львівтеплоенерго».



Нагадаємо, гідравлічні випробовування проводяться щорічно після завершення опалювального сезону, згідно з пунктами «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України № 71 від 14.02.2007р, та пунктом VI «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України N 620/378 від 10.12.2008