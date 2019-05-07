Мерія вкотре застерігає: вчора у Львові ще одна людина отруїлась чадним газом Суспільство | 06-05-2019, 10:47 0 172 Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям! Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 5 травня чадним газом отруїлась жінка.

Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям! Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 5 травня чадним газом отруїлась жінка.