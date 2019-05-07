В медичних закладах Львова замінили три ліфти, та ще три – замінять до кінця року Суспільство | 06-05-2019, 10:46 0 124

За останні роки в медичних закладах міста замінили та модернізували чимало ліфтів. Як повідомили в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради, в цьому році по одному ліфту замінили у міській дитячій лікарні, поліклінічному відділенні 3-ї міської лікарні, та лікарні швидкої медичної допомоги. А до кінця року планують замінити на нові ще три ліфти в медичних закладах

«Роботи із заміни застарілих ліфтів на нові, а також модернізацію та ремонт існуючих ліфтів проводимо постійно. Торік розпочали заміну трьох ліфтів у трьох закладах охорони здоров’я — це по одному ліфту у міській дитячій клінічній лікарні, клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, та поліклінічному відділенні 3-ї міської клінічної лікарні, що на вул. Озаркевича, 2. Вони уже введені в експлуатацію. Окрім того, до кінця цього року плануємо замінити на нові ще три ліфти у трьох наших поліклініках — по одному ліфту у 2-гій, 3-тій та 5-тій поліклініках. Тобто в цьому році матимемо ще шість нових ліфтів у закладах охорони здоров’я», — розповів Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров’я ЛМР.



Загалом за період 2008 — 2019 років у міських закладах охорони здоров’я замінено на нові та модернізовано 23 ліфти. А це: 1 ліфт у пологовому будинку № 1; 13 ліфтів у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги; 4 ліфти у 8-мій міській клінічній лікарні; 1 ліфт у 3-тій міській клінічній лікарні на вул. Русових, 4; 2 ліфти у 1-ій міській клінічній лікарні — на вул. Лемківській та вул. Ужгородській; 1 ліфт у поліклінічному відділенні 3-ої міської клінічної лікарні на вул. Озаркевича, та 1 ліфт у міській дитячій клінічній лікарні. Окрім того, збудовано ліфтову шахту і встановлено ліфт у міській лікарні «Хоспіс».



Також до кінця 2019 року передбачено замінити ще 3 ліфти: 1 ліфт у КНП «2-а міська поліклініка м. Львова», 1 ліфт у КНП «3-я міська поліклініка м. Львова», та 1 ліфт у КНП «5-а міська поліклініка м. Львова».



Загалом в медичних закладах Львова експлуатується 61 ліфт, з них заміни потребують ще 13 ліфтів.