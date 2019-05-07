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Актуальний податковий календар на травень 2019-го

Суспільство | 06-05-2019, 10:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    
Фахівці ГУ ДФС у Закарпатській області інформують платників, що:
Пʼятниця, 10 травня 2019.
Останній день подання:
- податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за І квартал;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємств за I квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу (платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації (п. 46.2 ст. 46 ПКУ);
- звіту про суми податкових пільг за І квартал;
- розрахунку податку на прибуток нерезидента за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за I квартал;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за I квартал (форма № 1ДФ);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за квітень (форма № 1-РС);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за квітень (форма № 2-РС);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за квітень (форма № 3-РС);
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за квітень (форма № 1-ОА);
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за квітень (форма № 1-ОТ);
- податкової декларації з рентної плати з розрахунком за І квартал:
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
- рентної плати за спеціальне використання води;
- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- податкової декларації екологічного податку за І квартал;
- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал;
- податкової декларації туристичного збору за І квартал;
- податкової декларації платника єдиного податку третьої групи фізичними особами – підприємцями та юридичними особами, віднесеними до третьої групи, за І квартал;
- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які вперше зареєстровані протягом І кварталу або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну.
Середа, 15 травня 2019.
Останній день подання:
- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за квітень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за квітень.
Понеділок, 20 травня 2019.
Останній день подання:
- податкової декларації з ПДВ за квітень платниками, у яких базовий податковий (звітний)період дорівнює календарному місяцю;
- декларації акцизного податку за квітень (Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм ПКУ, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 ст. 222 ПКУ));
- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) роботодавцями за квітень;
- податкової декларації з рентної плати за квітень 2019 р. з розрахунком:
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень у разі неподання податкової декларації на 2019 р.
Останній день сплати
- ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за І квартал;
- податку на прибуток підприємств за I квартал;
- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал;
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за І квартал;
- рентної плати за спеціальне використання води за І квартал;
- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за І квартал;
- екологічного податку за І квартал;
- туристичного збору за І квартал збору;
- за місця для паркування транспортних засобів за І квартал;
- авансового внеску з єдиного податку на травень платниками першої та другої груп;
- єдиного податку фізичними особами — підприємцями та юридичними особами, віднесеними до третьої групи, за I квартал;
- єдиного податку із сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані в І кварталі платниками єдиного податку першої та другої груп;
- ЄСВ роботодавцями за квітень (крім гірничих підприємств).
Вівторок, 28 травня 2019.
Останній день сплати:
ЄСВ гірничими підприємствами за квітень.
Четвер, 30 травня 2019.
Останній день сплати:
- ПДВ за квітень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
- акцизного податку за квітень;
- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу, за квітень;
- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за квітень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за квітень;
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за квітень;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за квітень;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за квітень;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за квітень;
- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень.
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