После терактов власти Шри-Ланки выслала из страны более 600 иностранцев Суспільство | 06-05-2019, 08:30 0 95 После серии взрывов на Шри-Ланке из этой страны выслали уже более 600 иностранных граждан, из них почти 200 - проповедники и религиозные деятели ислама.



Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны, передает DW со ссылкой на AFP.



В ведомстве подчеркнули, что эти священнослужители въехали в страну легально, но срок действия их виз истек. Речь идет о гражданах Бангладеш, Индии, Пакистана и Мальдив.



"Кроме того, после серии терактов соответствующие органы Шри-Ланки ввели ограничения относительно пребывания на острове для определенных категорий религиозных деятелей", - говорится в сообщении.



В Министерстве внутренних дел Шри-Ланки отметили, что не имеют ничего против иностранных проповедников.



"Но в последнее время в стране священнослужителей-иностранцев появилось,"как грибов после дождя". Речь идет именно о представителях определенных религиозных течений", - заявил представитель ведомства, передает AFP. Отмечается, что МВД и в дальнейшем будет следить за проповедниками.



Также на острове сотрудники служб безопасности проверили школы и школьные дворы, ища там взрывчатку, чтобы убедиться, что ни одна из школ не заминирована. 6 мая образовательные учреждения должны вновь открыть для обучения.



Напомним:



21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.

В результате серии взрывов погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.

Позже сообщалось, что число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, более 500 – получили ранения.

22 апреля в г.Коломбо на Шри-Ланке прогремел новый взрыв: во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован возле церкви.

В результате всех терактов погибло 310 человек.

По данным Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.

26 апреля в результате стрельбы между военными и вероятно исламистскими боевиками в городе Сейнтамаруту на Шри-Ланке погибли 15 человек, из которых шестеро детей.

28 апреля стало известно, что полиция Шри-Ланки задержала и арестоваладвух главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля.

