За чотири місяці 2019 року платники податків Львівщини сплатили до державної казни майже 4,6 млрд грн податків і зборів, що на 17 відс. більше, ніж у минулому році Суспільство | 03-05-2019, 17:01 0 565 Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області у січні-квітні 2019 року платниками податків Львівщини до загального фонду Державного бюджету України сплачено 4 594,3 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року це на 16,9 відс. або на 665,6 млн. гривень більше.

Бюджетоформуючими податками та зборами на Львівщині у січні-квітні 2019 року були:

- податок на додану вартість, якого сплачено 1 522,1 млн. грн., або 33,1 відс. у загальних надходженнях до Державного бюджету України від Львівщини;

- податок на прибуток підприємств. Всього сплачено 867,2 млн. грн. Його частка у доходах державної казни майже 19 відсотків;

- податок на доходи фізичних осіб. Платниками Львівщини сплачено 905,9 млн. грн. цього податку. А це 19,7 відсотка у доходах Державного бюджету;

- військовий збір. Надходження збору склали 295,8 млн. грн. Частка у доходах державної скарбниці – 6,4 відсотка;

- рентні платежі (газ, нафта та конденсат). Сплачено 582,4 млн. грн., їх частка у доходах Державного бюджету – 12,7 відсотка.

Крім цього, з початку року 2019 року сплачено 4 020,8 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

