У Брюховичах виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни Суспільство | 03-05-2019, 16:47 0 397 Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 2 травня у смт. Брюховичі виявлено застарілий боєприпас часів Другої світової війни — артилерійський 152 мм снаряд.



Боєприпас вилучений та знешкоджений працівниками 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м.Дрогобич).