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У Брюховичах виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни
|Суспільство | 03-05-2019, 16:47
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|Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 2 травня у смт. Брюховичі виявлено застарілий боєприпас часів Другої світової війни — артилерійський 152 мм снаряд.
Боєприпас вилучений та знешкоджений працівниками 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м.Дрогобич).
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