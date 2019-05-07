Податковою знижкою скористалися 1795 мешканців Закарпаття Суспільство | 03-05-2019, 13:16 0 131 З початку цього року 1795 мешканців Закарпатської області подали декларації про майновий стан до фіскальних органів, аби скористатися своїм правом на податкову знижку. Вони задекларували 22,4 млн грн витрат.

Більшість мешканців регіону, а це 1437 особи – подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Про сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя заявили 322 декларантів. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки 6 мешканців Закарпаття тощо.

За насідками перерахунків цим громадянам нараховано до повернення 4 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Наразі 1,6 млн грн визначеної до відшкодування суми вже повернули декларантам.

Нагадуємо, що деклараційна кампанія триває з 1 січня по 1 травня звітного року. Проте громадяни, які бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларацію впродовж року.

