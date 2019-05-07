«Гідравлічні випробування теплових мереж є необхідною умовою безаварійного проходження наступного опалювального сезону», — С. Бабак Суспільство | 03-05-2019, 11:04 0 121

Теплопостачальні підприємства Львова — ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго», готуються до нового опалювального сезону 2019−2020 року. Першим етапом підготовки до ремонтної кампанії є проведення гідравлічних випробувань теплових мереж. Гідравлічні випробовування проводяться щорічно, після завершення опалювального сезону. Як наголосив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, якісно проведена гідравліка і ліквідація всіх виявлених пошкоджень на трубопроводах — це запорука стабільного і безаварійного проходження опалювального сезону. Адже на сьогодні гідравліка — це єдиний спосіб і можливість перевірити стан трубопроводів. Однак на час гідравліки призупиняють подачу гарячої води, оскільки провести гідравлічні випробування без відключення гарячого водопостачання технологічно неможливо.

«Щорічні гідравлічні випробування теплових мереж — це необхідні роботи, передбачені нормативними законодавчими документами України і є обов’язковими до виконання. Зокрема пунктом VI «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України N 620/378 від 10.12.2008 р., вказано, що власники тепломереж, або уповноважені ними органи, під час підготовки обладнання теплових мереж до опалювального періоду повинні провести гідравлічні випробування устаткування теплових мереж на щільність та міцність.



Отож, гідравлічні випробування — це ще й обов’язкова вимога, яку необхідно виконати, щоб забезпечити надійне і стабільне проходження опалювального сезону, зменшити і не допустити аварійності, побачити, де є слабкі місця, і ліквідувати їх під час літньої ремонтної кампанії. На сьогодні гідравліка — це єдиний спосіб і можливість перевірити стан трубопроводів. Адже справний стан тепломережі є запорукою надійного і стабільного проходження опалювального сезону" - наголосив Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.



Під час проведення гідравліки трубопроводи теплових мереж заповнюються охолодженою водою температурою не вище 40 °C. Спершу ділянку трубопроводу, який випробовується, відключають від діючої мережі. Потім у найвищій точці ділянки (після наповнення трубопроводу водою і спуску повітря) встановлюється пробний (підвищений) тиск. Зазвичай він на 25% вищий від робочого. Опісля цього трубопровід витримується під підвищеним тиском не менше 10 хв. Якщо трубопровід десь пошкоджений, чи має якісь невеликі тріщини, то він не витримує вищого тиску і його «рве» у слабких місцях. Про те, що на трубопроводі, який гідравлять, виник порив, свідчить падіння тиску, який фіксують прилади.



Натомість, якщо трубопровід не пошкоджений, він витримує випробування підвищеним тиском, який після 10 хв плавно знижується до робочого. Трубопровід вважається таким, що пройшов гідравлічне випробування, якщо на ньому не виявлено жодних поривів та тріщин.



Далі, за результатами проведених гідравлічних випробувань, розпочинаються роботи з ліквідації виявлених пошкоджень та по заміні трубопроводів. Так впродовж останніх років у Львові в середньому замінюють 15 км трубопроводів, які відслужили термін експлуатації. Труби міняють на попередньо ізольовані, що дає можливість не лише забезпечити надійну подачу опалення, але й зменшити теплові втрати. Цього року, також після завершення гідравліки, розпочнеться масштабна ремонтна кампанія по заміні трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані труби.



«Провести гідравлічні випробування без відключення гарячого водопостачання технологічно неможливо. Зараз тепловики будуть гідравлити діючу магістральну тепломережу, по якій подається теплоносій від ТЕЦ до ЦТП (бойлерних). Натомість, при гідравліці квартальних мереж, які ідуть від ЦТП до будинків, подачу гарячої води не відключають.



Хочу відзначити, що завдяки дотриманню усіх норм і правил експлуатації теплового обладнання, зокрема експлуатації теплових мереж, якісного проведення ремонтних робіт, у Львові вчасно розпочинається і безаварійно проходить опалювальний сезон. На сьогодні Львів є чи не єдиним містом в Україні, де призупиняють опалювальний сезон, коли піднімається температура зовнішнього повітря, та де гаряча вода подається протягом цілого року, за винятком кількох тижнів, коли проводиться гідравліка", — додав Сергій Бабак.



Нагадаємо, цього року ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» з 6 травня розпочинають проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. Згідно з встановленим графіком гідравлічні випробування ЛКП «Залізничнетеплоенерго» планує провести протягом двох тижнів, натомість ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводитиме гідравліку більше трьох тижнів.



«В час гідравлічних випробувань також плануємо провести ремонтну кампанію на наших найбільших джерелах теплопостачання — це ТЕЦ-1, ТЦ «Південна» і ТЦ «Північна». Відповідно за цей час будуть випробувані мережі теплопостачання, які ідуть від цих ТЕЦ, і також буде проведено ремонт технологічного обладнання на цих об’єктах. Ремонт основного і допоміжного обладнання ТЕЦ — це дуже важливі роботи, адже це обладнання фактично цілий рік задіяне до роботи. І лише під час гідравліки ми маємо змогу зупинити ці об’єкти і перевірити стан обладнання.



Зрозуміло, якщо буде можливість швидше завершити усі роботи по гідравліці, то ми швидше відновимо роботу. Однак все залежить від результатів гідравліки і кількості виявлених дефектів на трубопроводах", — відзначив Валентин Вольський, директор ЛМКП «Львівтеплоенерго».