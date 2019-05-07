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У Львові приймають відпрацьовані лампи і батарейки для утилізації
|Суспільство | 02-05-2019, 21:23
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Еко-бус має зупинки у всіх районах Львова для зручності мешканців, які здають відпрацьовані лампи і батарейки на утилізацію. Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР повідомив про стоянки еко-буса у травні 2019 року.
Нагадуємо, що відпрацьовані люмінесцентні лампи приймають у кількості, яка не перевищує 10 одиниць.
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